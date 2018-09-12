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В Музее Москвы проходит выставка об известных меценатах и благотворителях

Культура

На ней рассказывается о благотворительной деятельности известных московских семей — Алексеевых, Бахрушиных, Морозовых, Солдатенковых и других

Москва, 12 сентября 2018, 12:32 — REGNUM  В Музее Москвы проходит выставка «Московские меценаты и благотворители» Она посвящена нескольким известным фамилиям, внесшим огромный вклад в развитие города. Благодаря Алексеевым, Бахрушиным, Морозовым, Рукавишниковым, Солдатенковым, Третьяковым и многим другим открыты и построены картинные галереи, театры, институты, учебные заведения, медицинские учреждения. На выставке представлены уникальные архивные документы, фотографии, макеты. На экспозиции можно узнать об издательской программе К.Т. Солодовникова и крупнейшем в Европе частном театре Г.Г. Солодовникова, о создании картинной галереи братьями Третьяковыми, о строительстве психиатрической больницы Н.А. Алексеевым и об образовании детской больницы В.Е. Морозовым, ныне носящем его имя.

Выставка подготовлена фондом «Московское время»

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Культурная хроника
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