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В Санкт-Петербурге пройдет выставка «Экспрессионизм в русском искусстве»

Культура

На ней почитатели искусства увидят картины Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова и других

Санкт-Петербург, 12 сентября 2018, 12:11 — REGNUM  20 сентября в корпусе Бенуа Государственного русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка «Экспрессионизм в русском искусстве». Это следующая экспозиция из цикла, посвященному крупнейшим художественным течениям в отечественном искусстве начала ХХ века. До этого с огромным успехом прошли выставки «Русский символизм», «Импрессионизм в России», «Русский неоклассицизм». В корпусе Бенуа будет представлено около 350 работ от самого начала двадцатого столетия до середины 1930-х годов. Среди них картины выдающихся живописцев — Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова. Впервые будут показаны произведения их менее известных коллег по художественным объединениям «Союз молодежи», «Ослиный хвост», «Бубновый валет», «Общество станковистов», «Круг».

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Культурная хроника
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