Санкт-Петербург, 12 сентября 2018, 12:11 — REGNUM 20 сентября в корпусе Бенуа Государственного русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка «Экспрессионизм в русском искусстве». Это следующая экспозиция из цикла, посвященному крупнейшим художественным течениям в отечественном искусстве начала ХХ века. До этого с огромным успехом прошли выставки «Русский символизм», «Импрессионизм в России», «Русский неоклассицизм». В корпусе Бенуа будет представлено около 350 работ от самого начала двадцатого столетия до середины 1930-х годов. Среди них картины выдающихся живописцев — Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова. Впервые будут показаны произведения их менее известных коллег по художественным объединениям «Союз молодежи», «Ослиный хвост», «Бубновый валет», «Общество станковистов», «Круг».
В Санкт-Петербурге пройдет выставка «Экспрессионизм в русском искусстве»
На ней почитатели искусства увидят картины Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова и других
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.