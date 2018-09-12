В Санкт-Петербурге пройдет выставка «Экспрессионизм в русском искусстве»

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM 20 сентября в корпусе Бенуа Государственного русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка «Экспрессионизм в русском искусстве». Это следующая экспозиция из цикла, посвященному крупнейшим художественным течениям в отечественном искусстве начала ХХ века. До этого с огромным успехом прошли выставки «Русский символизм», «Импрессионизм в России», «Русский неоклассицизм». В корпусе Бенуа будет представлено около 350 работ от самого начала двадцатого столетия до середины 1930-х годов. Среди них картины выдающихся живописцев — Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова. Впервые будут показаны произведения их менее известных коллег по художественным объединениям «Союз молодежи», «Ослиный хвост», «Бубновый валет», «Общество станковистов», «Круг».