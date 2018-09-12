Сократит ли Минкультуры показ зарубежных фильмов в кинотеатрах страны?

Москва, , 11:53 — REGNUM Министерство культуры РФ намерено ограничить прокат фильмов зарубежного производства в кинотеатрах страны. Речь идет о сокращении демонстрации иностранной продукции до 35 процентов от общего времени ежедневного кипоказа. Для того чтобы это сделать нормой жизни, надо внести поправки в законодательство. По мнению чиновников, это даст толчок развитию отечественного кинематографа. Судя по всему, это дело практически решенное. Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая вопросы культуры, уверена, что российское кино очень высокого качества и вполне может конкурировать с западным. Надо только, считает заместитель главы правительства, максимально помогать успешным отечественным кинематографистам.

Уже известен и размер штрафов для тех, кто позволит себе отклонится от новой формы проката. Предположительно, за первый случай с кинотеатра будет взыскано от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 500 тысяч рублей. Контролирующей организацией выступит Роспотребнадзор.

В пошлом году от проката российских фильмов кинотеатрами было заработано 25 процентов от общих поступлений. Реакция прокатчиков на новую инициативу пока неизвестна. Впрочем, речь об усечении времени показа зарубежного кино на российских экранах шла довольно давно, и кинотеатры должны были подготовиться к данному решению Минкультуры. Надо признать, что российские режиссеры, действительно, делают очень хорошее кино и могут соревноваться с зарубежными картинами. Свидетельство тому, многочисленные фестивали и победы на них. Более того, сам российский зритель с огромной охотой стал посещать сеансы именно родного кино. Только надо, чтобы вместе с ограничительными мерами, которые в чистом виде еще ни к чему хорошему не приводили, был предпринят целых комплекс мер для развития кино. Недавно сам министр культуры Владимир Мединский с горечью сообщил, что все произведенное за год российской кино — а были нашумевшие премьеры, и не одна — по стоимости равно 45 минутам производства фильма «Форсаж». Так может от курирования и жесткого распределения перейти, скажем, к поощрению молодых режиссеров? Или приложить усилия к созданию новых, масштабных киноконцернов. Или все-таки создать в Крыму обещанную производственную киноплощадку для всех. Благо, как развивать кино, проектов много. И большинство из них хорошо известны в Министерстве культуры.