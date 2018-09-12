Московский театр «Школа современной пьесы» вернулся в «родное» здание

Москва, , 11:03 — REGNUM Московский театр «Школа современной пьесы» под руководством народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза открыл нашумевшим спектаклем «Умер-шмумер, лишь бы был здоров» свой юбилейный, 30-й сезон. Правда, сделал это не в своем «родном» здании на Трубной площади, а на арендованной сцене на Пресненском валу. Между тем, и труппа и сам режиссер твердо намерены после пяти лет скитаний по московским сценам вернуться на любимую площадку — сбор коллектива прошел на старом месте. Уже запланированы и показы полюбившихся жителям столицы спектаклей и премьеры постановок. Среди последних критики выделяют «Фаина. Эшелон»: над произведением по воспоминаниям матери художественный руководитель будет трудится сам, пьесу Людмилы Петрушевской «ГАЗБУ» — в главной роли здесь выступит Татьяна Васильева — будет ставить Константин Богомолов. А Олег Додин обратится к произведению Ярославы Пулинович — «Тот самый день». Сюрпризом должен стать и спектакль-экскурсия «Подноготная Дома на ТРУБЕ». В творческой манере актеры проведут зрителя по старинному особняку и расскажут удивительные истории о посещении его Тургеневым и Толстым, Достоевским и Чеховым, Шаляпиным и Собиновом. Бывали здесь Окуджава, Ахмадуллина и многие другие. Некоторые с удовольствием проводили здесь время — в недалеком прошлом здесь размещался знаменитый московский ресторан «Эрмитаж», другие выступали — позже здесь был концертный зал. Эммерсивная постановка, по мнению Иосифа Райхельгауза, должна понравиться искушенному московскому зрителю.