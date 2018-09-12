Москва, 12 сентября 2018, 10:23 — REGNUM С 14 сентября по 19 октября в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко будет проходить фестиваль выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева. Этим событием прославленный театр знаменует свой 100-й сезон. Всего ценители искусства увидят три оперы и два балета. Впервые сразу три представления (14−16 сентября) будут даны труппой театра оперной эпопеи «Война и мир»: в масштабном историческом полотне участвуют более 500 исполнителей. Также на прославленной сцене пройдут ставшие мировой классикой оперы «Любовь к трем апельсинам» и «Обручение в монастыре», балеты — «Каменный цветок» в знаменитой постановке Юрия Григоровича и «Золушка» в прочтении Олега Виноградова.
В Москве на фестивале Прокофьева представят три оперы и два балета
Откроет фестиваль масштабная постановка оперы Сергея Прокофьева «Война и мир»
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