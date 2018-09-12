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Во Владивостоке пройдет гала-концерт для участников ВЭФ

Культура

В нем выступит победитель классического «Евровидения» Иван Бессонов. Он исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль-минор П. И. Чайковского

Владивосток, 12 сентября 2018, 09:46 — REGNUM  12 сентября на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке состоится представление балета «Спящая красавица» с участием артистов России, Японии, Китая и Южной Кореи, приуроченное к 200-летию Мариуса Петипа. В этот же вечер в Малом зале театра пройдет концерт солистов из Японии. Выступление артистов из разных стран, прежде всего российских, входит в необыкновенно разнообразную и богатую культурную программу. Уже прошли такие знаковые события в мире искусства региона, как премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Завершающим «аккордом» фестиваля станет 13 сентября гала-концерт с участием выдающихся молодых исполнителей — скрипача Цзыюя Хе (Китай), пианистов из Южной Кореи Тэхен Ким и Японии Канон Мацуда, а также российского музыканта Ивана Бессонова, ставшего победителем последнего «классического» «Евровидения».

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Культурная хроника
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