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Названы писатели, награжденные премией «Ясная Поляна»

Культура

Победу принесли три произведения: «Праздник лишних орлов», «Прыжок в длину» и «Памяти памяти»

Москва, 12 сентября 2018, 00:54 — REGNUM  Ежегодная литературная премия «Ясная Поляна» в номинации «Современная русская проза» присуждена в 2018 году Александру Бушковскому, Ольге Славниковой и Марии Степановой, сообщили в пресс-службе организации.

Бушковский получил премию за книгу «Праздник лишних орлов», Славникова — за «Прыжок в длину», а Степанова награждена за произведение «Памяти памяти». На премию были выдвинуты в этом году 152 произведения.

Напомним, награждение лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной в 2003 г., проводится каждый год. Учредители премии — Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics.

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