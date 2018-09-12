В Дагестане приостановили продажу билетов на концерт рэпера Элджея

Махачкала, , 00:40 — REGNUM Продажа билетов на концерт российского рэпера Элджея в Дагестане приостановлена, сообщает Super.ru.

Концерт должен был состояться 5 октября, но видимо, его отменят. Комментируя эту информацию, сотрудники компании-промоутера DagArtConcert пояснили:

«Вы знаете, сейчас решается этот вопрос. Тут у нас проблемы были, вот утихомирится — потом поговорим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Махачкале отменили выступление российского певца Егора Крида. Крид оказался в центре скандала после публикации в Instagram, где он раскритиковал Хабиба Нурмагомедова — дагестанского бойца смешанных стилей.

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