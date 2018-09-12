Среда, 12 Сентября 2018 года
01:43:29 МСК

В Дагестане приостановили продажу билетов на концерт рэпера Элджея

Культура

Промоутер заявил, что «были проблемы»

Махачкала, 12 сентября 2018, 00:40 — REGNUM  Продажа билетов на концерт российского рэпера Элджея в Дагестане приостановлена, сообщает Super.ru.

Концерт должен был состояться 5 октября, но видимо, его отменят. Комментируя эту информацию, сотрудники компании-промоутера DagArtConcert пояснили:

«Вы знаете, сейчас решается этот вопрос. Тут у нас проблемы были, вот утихомирится — потом поговорим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Махачкале отменили выступление российского певца Егора Крида. Крид оказался в центре скандала после публикации в Instagram, где он раскритиковал Хабиба Нурмагомедова — дагестанского бойца смешанных стилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Концерт Егора Крида в Махачкале отменен из-за угроз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить