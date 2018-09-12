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Почему геи – не супергерои? Marvel предъявлены серьезные претензии

Культура

Кит Харингтон: «Существует огромная проблема!»

Почему геи – не супергерои? Marvel предъявлены серьезные претензии
Активист ЛГБТ-движения

Вашингтон, 12 сентября 2018, 00:25 — REGNUM  Дискриминация актеров нетрадиционной сексуальной ориентации в телесериалах студии Marvel — это большая проблема, заявил актер Кит Харингтон в интервью Variety.

По его словам, в кино гомосексуалистов не берут на роли супергероев, то есть гомосексуалистам отказывают в мужественности (два этих качества «не идут рука об руку»).

«Почему актеры, которые в реальной жизни геи, не могут играть супергероев в фильмах Marvel? — вопросил Харингтон. — Когда это произойдет?»

Напомним, Харингтон известен ролью Джона Сноу в телесериале «Игра престолов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в США по инициативе ЛГБТ-деятелей разгорелся очередной скандал, в центре которого оказался комедийный актер Джек Уайтхолл.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый гей в фильмах Disney: ЛГБТ-собществу не понравился актёр

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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