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В Германии открылась выставка картин узбекского художника

Культура

На выставки были представлены произведения Анвара Назирова

Франкфурт-на-Майне, Германия, 12 сентября 2018, 21:23 — REGNUM  В немецком городе Франкфурт-на-Майне открылась выставка «Диалог», посвященная независимости Узбекистана, передает 11 сентября телеканал «Узбекистан 24».

На выставки были представлены произведения Анвара Назирова. Он был авторам авангардных произведений, на которых запечатлены культуры, традиции и обычаи узбекского народа.

Выставка была открыта 6 сентября и продлится до 30 сентября. В церемонии открытия приняли участие представители дипломатического корпуса, городские власти, общественность, СМИ, а также этнические узбеки, проживающие в Германии.

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Художественные выставки
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