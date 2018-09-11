Гран-при фестиваля макома в Узбекистане выиграл коллектив из Таджикистана

Ташкент, , 22:13 — REGNUM На первом международном фестивале макома в узбекистанском городе Шахрисабзе гран-при выиграл коллектив академии макома Таджикистана, сообщает 11 сентября издание Asia-Plus.

Победители гран-при получили $15 тыс. В фестивале приняли участие представители 73 государств. В Узбекистан приехали 162 исполнителя макома из 29 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, международный фестиваль макома прошел с 6 по 10 сентября. В рамках фестиваля состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная роли искусства макома.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане состоялась научная конференция об искусстве маком