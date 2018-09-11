Российский специалист приступил к реставрации картины «Баба с ведрами»

Ташкент, , 19:40 — REGNUM Заместитель отдела реставрации Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Надежда Кошкина приступила к реставрации картины Александра Шевченко в Нукусе, сообщает 11 сентября издание «Подробно.uz».

Российский специалист прибыла в Узбекистан в начале сентября. Она определила площадь утрат красочного слоя картины и восстановила целостность живописи методом сборки мельчайших фрагментов красочного слоя на утраченных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 июля в Нукусе Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого произошло самопроизвольное включение системы пожаротушения. В результате пострадала картина авангардиста Александра Шевченко «Баба с ведрами».

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