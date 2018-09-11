«Строганофф-фест» в сгоревшей псковской усадьбе сделают ежегодным

Псков, , 18:38 — REGNUM Власти Псковской области разработали план мероприятий по сохранению и возрождению усадьбы графа Строганова XVII-XIX веков — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в деревне Волышово Порховского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, план рассчитан на 2018−2024 годы.

В него вошли мероприятия по государственной охране объекта, в том числе разработка границ территории архитектурного ансамбля и проекта зон охраны. Запланированы научно-исследовательские и научно-изыскательские работы, противоаварийный и консервационный ремонт.

Кроме того, планируется сделать ежегодным волонтёрский лагерь «Строганофф-фест» с привлечением к сохранению зданий ансамбля и парка международного волонтёрского движения и студентов Псковского государственного университета. На территории усадьбы также хотят проводить практику студентов вузов архитектурно-реставрационного направления.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля 2018 года в результате пожара серьёзно пострадал дом графа Строганова (конец XIX — начало XX века) — основная постройка архитектурного ансамбля усадьбы. Всего в усадебный комплекс входит 46 объектов. Усадьба находится в остро аварийном состоянии. Помощь в деле восстановления усадьбы региональным властям обещал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов — он возглавил рабочую группу для решения проблем сохранения объектов культурного наследия Псковской области. Первое её заседание планируется провести осенью.

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