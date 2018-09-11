Южнокорейский режиссёр получил приз на Венецианском кинофестивале

Венеция, Италия, , 18:34 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Чхэ Су Ына Buddy VR получил награду Best VR Experience на 75-м Венецианском международном кинофестивале.

Южнокорейское информагентство KBS сообщает, что помимо работы господина Чхэ за награду боролись ещё 30 фильмов.

Фильм Buddy VR выполнен на основе голливудского анимационного фильма «Реальная белка». Сюжет выстроен вокруг крысы по имени Buddy, которому нужен друг, и сам зритель становится другом Buddy, участвуя с ним в различных приключениях. При этом внедрена интерактивная составляющая — то есть зритель взаимодействует с героем фильма.