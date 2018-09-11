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В Москве и Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино

Культура

Из 150 ежегодно снимаемых в Бразилии полнометражных лент организаторы фестиваля отобрали для российского зрителя 7 лучших

Москва, 11 сентября 2018, 18:04 — REGNUM  С 25 по 30 сентября в «КАРО 11 Октябрь» в Москве и 3−7 октября в «КАРО 11 Охта» в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино. Он организован бразильской продюсерской компанией «Линяс Продусоес Културайс», посольством Бразилии в России и компанией «КАРО».

Как отметила в преддверии фестиваля его куратор Фернанда Бульонес, «из ежегодно снимаемых более 150 полнометражных и сотен документальных картин мы отбираем лучшие, получившие широкий мировой резонанс».

Открывать фестиваль будет картина режиссера Мауро Лимы «Маэстро Жоао» о судьбе прославленного бразильского пианиста Жоао Карлоса Мартинса. В программу вошли еще семь новинок бразильского кинопроката. Критики отмечают драму «Фильм моей жизни» с Венсаном Касселем в главной роли, полицейский боевик «Вольфрам», комедию «Покуда не забудусь» о судье на пенсии, решившим открыть стрип-клуб.

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Культурная хроника
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