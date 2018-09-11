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В Дели стартовали дни Узбекистана в Индии

Культура

На церемонии открытия выступили музыкальные и танцевальные коллективы Узбекистана

Нью-Дели, 11 сентября 2018, 17:32 — REGNUM  Во дворце форумов МИД Индии «Правас Бхаратия Кендра» состоялось открытие дней Узбекистана в Индии, сообщает 11 сентября издание «Новости Узбекистана».

На церемонии открытия выступили музыкальные и танцевальные коллективы Узбекистана. В мероприятии приняли участие более 300 представителей государственных органов, общественно-политических и культурных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министерство инвестиционного развития Узбекистана и министерство коммуникаций и информации Индии договорились о создании совместного инновационного форума.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Индия создадут форум для диалога власти, науки и бизнеса

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