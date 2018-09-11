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В 2018 году костромичи стали больше читать

Культура

Библиотеки региона стали работать в вечернее время и в выходные дни

В 2018 году костромичи стали больше читать
Цитата из х/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР
Раскрытая книга на подоконнике

Кострома, 11 сентября 2018, 16:44 — REGNUM  С начала текущего года посещаемость костромских библиотек увеличилась на 5,1%, читающей молодежи — на 5,6%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти утверждают, что костромичи стали больше читать благодаря новому графику библиотек — теперь они работают в вечерние часы и выходные дни.

Всего за первое полугодие 2018 года муниципальные библиотеки региона посетили около 1,5 миллиона человек. В пресс-службе отмечают, что самыми читающими муниципалитетами региона стали: Солигаличский, Кадыйский и Красносельский районы. Количество местных жителей, посещающих библиотеки выросло в них на 25%, 21,7% и 13% соответственно.

По словам директора регионального департамента культуры Елены Журиной, библиотеки стали предоставлять дополнительные услуги. Так, в вечернее время и в выходные дни стало «больше игровых, познавательных, интерактивных программ и досуговых мероприятий». Также это позволило населению получать услуги по доступу к электронным сервисам и ресурсам в свободное от работы время.

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