«Преобразовать. Приспособить. Сохранить»: опыт «переделки» заводов в музеи

Москва, , 16:44 — REGNUM С 21 сентября по 4 ноября в Музее русского искусства в Москве и 15 по 30 ноября в Центральной библиотеке имени В.В. Маяковского в Санкт-Петербурге пройдет выставочный проект «Преобразовать. Приспособить. Сохранить». Экспозиция рассказывает о голландском опыте работы с историческими и промышленными зданиями как с культурным наследием. На выставке будут представлены лучшие проекты реконструкции и технологии приспособления различных исторических зданий и комплексов. Особый интерес у специалистов вызовет конструктивное использование промышленных построек для создания культурного пространства, в первую очередь музеев. Голландские архитекторы, инженеры, реставраторы являются ведущими специалистами в этой области. Их проекты были реализованы не только в Северной Европе, но и в США, Италии, России, Китае и других страх. В рамках выставки пройдут лекции ведущих зарубежных и российских специалистов, дискуссии и мастер-классы.