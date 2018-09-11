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«Преобразовать. Приспособить. Сохранить»: опыт «переделки» заводов в музеи

Культура

Ведущие голландские архитекторы поделятся опытом перестройки исторических и промышленных зданий в центры культуры

Москва, 11 сентября 2018, 16:44 — REGNUM  С 21 сентября по 4 ноября в Музее русского искусства в Москве и 15 по 30 ноября в Центральной библиотеке имени В.В. Маяковского в Санкт-Петербурге пройдет выставочный проект «Преобразовать. Приспособить. Сохранить». Экспозиция рассказывает о голландском опыте работы с историческими и промышленными зданиями как с культурным наследием. На выставке будут представлены лучшие проекты реконструкции и технологии приспособления различных исторических зданий и комплексов. Особый интерес у специалистов вызовет конструктивное использование промышленных построек для создания культурного пространства, в первую очередь музеев. Голландские архитекторы, инженеры, реставраторы являются ведущими специалистами в этой области. Их проекты были реализованы не только в Северной Европе, но и в США, Италии, России, Китае и других страх. В рамках выставки пройдут лекции ведущих зарубежных и российских специалистов, дискуссии и мастер-классы.

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Культурная хроника
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