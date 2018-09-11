Премьера оперы «А зори здесь тихие» состоится в Мариинском театре

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM 11 и 12 сентября на сцене Мариинского-2 в Санкт-Петербурге состоится российская премьера оперы «А зори здесь тихие». В основу музыкального произведения положена известная повесть писателя-фронтовика Бориса Васильева. Музыку к опере написал известный китайский композитор Тан Цзяньпин. На прославленной сцене будет показана постановка Национального центра исполнительских искусств в Пекине. Каждая из пяти героинь будет представлена своим тембром голоса — колоратурным сопрано, лирическим сопрано, драматическим сопрано, меццо-сопрано и контральто.

Звезд китайской оперы «поддержат» оркестр Мариинского театра и Ансамбль песни и пляски Западного военного округа.