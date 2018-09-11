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Премьера оперы «А зори здесь тихие» состоится в Мариинском театре

Культура

Опера по пьесе известного российского писателя-фронтовика Бориса Васильева написана китайским композитором Тан Цзяньпином и пройдет в постановке Национального центра исполнительских искусств в Пекине

Премьера оперы «А зори здесь тихие» состоится в Мариинском театре
Цитата из х/ф «А зори здесь тихие». Реж. Станислав Ростоцкий. 1972. СССР
Старшина Васков и Женя Комелькова

Санкт-Петербург, 11 сентября 2018, 16:07 — REGNUM  11 и 12 сентября на сцене Мариинского-2 в Санкт-Петербурге состоится российская премьера оперы «А зори здесь тихие». В основу музыкального произведения положена известная повесть писателя-фронтовика Бориса Васильева. Музыку к опере написал известный китайский композитор Тан Цзяньпин. На прославленной сцене будет показана постановка Национального центра исполнительских искусств в Пекине. Каждая из пяти героинь будет представлена своим тембром голоса — колоратурным сопрано, лирическим сопрано, драматическим сопрано, меццо-сопрано и контральто.

Звезд китайской оперы «поддержат» оркестр Мариинского театра и Ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

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Культурная хроника
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