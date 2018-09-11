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Мурманское пароходство собирается продать картину Рериха

Культура

Картина «Поморяне. Вечер» включена в план реализации имущества компании

Мурманск, 11 сентября 2018, 15:46 — REGNUM  Мурманское морское пароходство, испытывающее финансовые проблемы, собирается продать часть имущества. В числе лотов — картина Николая Рериха «Поморяне. Вечер», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Картина написана в 1907 году. Долгое время она находилась в частной коллекции за рубежом. Затем картину приобрел один из акционеров морского пароходства Николай Куликов, на его же средства холст был отреставрирован. Сейчас картина находится в Музее истории Мурманского морского пароходства.

Теперь картина включена в план реализации имущества пароходства на период 2018—2019 гг. Также предприятие продает баз отдыха, здание гостиницы в Мурманске, ряд административных зданий, гараж и другое имущество.

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