Мурманское пароходство собирается продать картину Рериха

Мурманск, , 15:46 — REGNUM Мурманское морское пароходство, испытывающее финансовые проблемы, собирается продать часть имущества. В числе лотов — картина Николая Рериха «Поморяне. Вечер», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Картина написана в 1907 году. Долгое время она находилась в частной коллекции за рубежом. Затем картину приобрел один из акционеров морского пароходства Николай Куликов, на его же средства холст был отреставрирован. Сейчас картина находится в Музее истории Мурманского морского пароходства.

Теперь картина включена в план реализации имущества пароходства на период 2018—2019 гг. Также предприятие продает баз отдыха, здание гостиницы в Мурманске, ряд административных зданий, гараж и другое имущество.