Владимирцы вновь просят Мединского исправить свою ошибку

Владимир, , 15:29 — REGNUM Министру культуры РФ Владимиру Мединскому направлено письмо с просьбой уволить директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева. Обращение написала первый директор музея, Герой труда Алиса Аксенова (текст обращения есть в распоряжении ИА REGNUM ). Письмо приурочено к 60-летию учреждения, которое отмечается 11 сентября.

В тексте открытого письма говорится, что директор музея Игорь Конышев, назначенный в 2016 году, за два года фактически уничтожил творческий коллектив музея, сократил научные отделы и должности научных сотрудников, а у приезжих заместителей гендиректора так и не получилось наладить контакт с местным сообществом.

«До критического состояния в музее доведены памятники белокаменного зодчества XII века, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: разрушены углы Золотых ворот; покрыты зеленью белые камни храма Рождества Богородицы в Боголюбово; начали осыпаться рельефы Дмитриевского собора. Директором взят курс на вытравливание из музея всех духовных ценностей. По единоличному решению Конышева, без заседаний ученого совета музея безвозвратно разобраны более 20 экспозиций», — сообщила министру Алиса Аксенова.

«Я вынуждена заявить в открытом письме, что к своему 60-летию музей подошел в состоянии глубокого кризиса. Считаю назначение господина Конышева ошибкой Министерства, губительной для Владимиро-Суздальского музея-заповедника, пагубным для культуры в целом. Эту ошибку необходимо срочно исправлять. Вы в состоянии и должны это сделать», — говорится в письме.

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ИА REGNUM напоминает, что конфликт вокруг деятельности Игоря Конышева начался еще в 2016 году. В 2018 году он не только не завершился, но и обострился. Так, в культурно-образовательном центре «Палаты», который находится в самом центре Владимира, под предлогом безопасности был закрыт Детский музейный центр, который ежегодно посещали несколько десятков тысяч детей. После этого в городе были проведены общественные слушания, которые, к слову, не посетили представители музея.

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