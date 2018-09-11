В Москве пройдет Международный фестиваль балета в Кремле

Москва, , 15:27 — REGNUM С 22 по 29 сентября в Государственном Кремлёвском Дворце пройдет VII Международный фестиваль балета. В рамках Фестиваля зрители могут увидеть лучшие спектакли театра «Кремлёвский балет» с участием звёзд мирового балета. В 2018 году в нём примут участие ведущие артисты из США, Германии, Нидерландов и России. Откроет масштабный смотр хореографического искусства премьера — балет «Аленький цветочек» на музыку Владимира Купцова в постановке народного артиста России Андрея Петрова. В репертуаре фестиваля классические постановки — «Эсмеральда», «Баядерка», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот». А закроет программу балет для детей Карена Хачатуряна «Чиполлино» по знаменитой сказке Джанни Родари.