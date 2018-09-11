В Чебоксарах откроют выставку работ лауреата премии Солженицына

Чебоксары, , 14:01 — REGNUM В Чебоксарах состоится открытие выставки иллюстраций к роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», вышедшему в издательстве Санкт-Петербурга. Автор иллюстраций — чувашский график Виктор Бритвин, сообщили ИА REGNUM организаторы проекта.

Экспозиция будет представлена в галерее «Полигон». Выставка откроется 14 сентября, будут представлены книжные иллюстрации. В рамках вернисажа также состоится «Разговор с художником». В 2016 году Виктор Бритвин представил в галерее свою книгу «Господин аптекарь» и иллюстрации к ней.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Виктор Бритвин стал лауреатом премии Александра Солженицына «за выдающиеся по качеству и выразительности иллюстрации к сказкам и мифам народов мира; за глубокое и взволнованное прочтение русской лагерной прозы взглядом художника-графика». Из его работ выделены иллюстрации к произведениям Оскара Уайльда, сборнику «Тысяча и одна ночь».

Всего Виктор Бритвин оформил около 200 книг. За последние десять лет художником оформлено более 60 книг, среди которых — сказки «Тысячи и одной ночи», сборник «Русские богатыри», «Одиссея» Гомера, «Лето Господне» Ивана Шмелева, повести Николая Лескова, Михаила Булгакова, сказки Оскара Уайльда, сборник чувашских легенд и сказок.

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