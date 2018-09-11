Вторник, 11 Сентября 2018 года
13:47:45 МСК

Международный фестиваль мусульманского кино в Казани объявил лауреатов

Культура

Фильм «Ласковое безразличие мира» казахского режиссера Адильхана Ержанова завоевал гран-при фестиваля

Казань, 11 сентября 2018, 11:51 — REGNUM  В Казани завершил свою работу Международный фестиваль мусульманского кино. В конкурсной программе фестиваля участвовало 65 фильмов. Авторитетное жюри объявило имена и работы, завоевавшие награды. Гран-при присуждено ленте «Ласковое безразличие мира» казахского кинематографиста Адильхана Ержанова. Лучшими режиссерами признаны российский постановщик Рамиль Фазлыев за картину «Мулла» и иранский мастер Саттар Шамани Голь за работу «Гольнеза». Приз за лучший сценарий вручён Мурату Дюзгуноглу из Турции («Халеф»).Лучшими актрисами названы Лилия Волкова («Не чужие», Россия) и Юан Ли («Сумерки», Китай), а актёрами — Куандык Дюсенбаев («Ласковое безразличие мира», Казахстан) и Махмуд Хэмид («Ксерокопия», Египет). Лучшим документальным фильмом названа картина Алеши Арта «Зачем я это делаю».Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года под патронажем Президента Республики. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, администрация города Казани, Совет муфтиев России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить