Международный фестиваль мусульманского кино в Казани объявил лауреатов

Казань, , 11:51 — REGNUM В Казани завершил свою работу Международный фестиваль мусульманского кино. В конкурсной программе фестиваля участвовало 65 фильмов. Авторитетное жюри объявило имена и работы, завоевавшие награды. Гран-при присуждено ленте «Ласковое безразличие мира» казахского кинематографиста Адильхана Ержанова. Лучшими режиссерами признаны российский постановщик Рамиль Фазлыев за картину «Мулла» и иранский мастер Саттар Шамани Голь за работу «Гольнеза». Приз за лучший сценарий вручён Мурату Дюзгуноглу из Турции («Халеф»).Лучшими актрисами названы Лилия Волкова («Не чужие», Россия) и Юан Ли («Сумерки», Китай), а актёрами — Куандык Дюсенбаев («Ласковое безразличие мира», Казахстан) и Махмуд Хэмид («Ксерокопия», Египет). Лучшим документальным фильмом названа картина Алеши Арта «Зачем я это делаю».Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года под патронажем Президента Республики. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, администрация города Казани, Совет муфтиев России.