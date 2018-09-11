Долорес ОʼРиордан пьяная утонула в ванной – заключение суда

Амстердам, , 11:17 — REGNUM Долорес ОʼРиордан, вокалистка ирландских рокеров Cranberries, чью песню о ИРА Zombie знает каждый, погибла в начале этого года — 15 января, открыв щедрый и злой на утраты 2018 год. Однако финальное заключение о её смерти обнародовано только сейчас.

Вестминстерский коронерский суд после детального и долгого расследования заявил: Долорес ОʼРиордан утонула в ванной отеля «Хилтон», находясь в состоянии алкогольного опьянения. На теле не обнаружили травм. Уровень алкоголя составил убийственные 3,3 промилле на 100 миллилитров крови. В ванной комнате, ставшей последним приютом певицы, обнаружили пять маленьких пустых бутылок из-под алкоголя и бутылку шампанского, а также прописанные врачом лекарства.

Пьяная смерть — одна из самых распространённых для рок-музыкантов. Можно вспомнить вокалиста AC/DC Бона Скотта, ударника Led Zeppelin Джона Бонэма и ударника The Who Кита Муна. Первые двое погибли из-за того, что захлебнулись рвотными массами, Мун — из-за совмещения алкоголя с таблетками одного из препаратов.