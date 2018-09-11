В Артеке выступил вокалист рок-группы Rainbow

Симферополь, , 10:37 — REGNUM В крымском детском лагере «Артек» Ронни Ромеро, поющий в известной рок-группе Rainbow, дал концерт, а также пообщался с поклонниками. Напомним, что вокалист появился в команде, чей главный успех пришёлся на вторую половину 70-х — начало 80-х годов прошлого века, только в 2015 году. Сейчас он выходит на сцену вместе с легендарным гитаристом и бессменным лидером Rainbow Ричи Блэкмером.

Ромеро восхитился атмосферой в Артеке, а также отметил, что его трудно назвать обычным детским лагерем. При этом дети спели с Ромеро попурри из российских песен. Также вокалист Rainbow заявил, что и сам бы отправил в Артек своих детей. Ранее Ромеро, уже бывавший в Крыму, назвал местную публику великолепной.