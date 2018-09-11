Упасть, чтобы подняться: прошлое и будущее пермского балета

Антон Исаков, , 09:20 — REGNUM

7 сентября в Пермском театре оперы и балета состоялись два очень важных события. Первое — открытие выставки, посвященной истории пермского балета, второе — вечер современной хореографии, на котором в том числе была представлена премьера балета Asunder, вошедшего в репертуар театра.

Первое событие носило символическое значение, второе — практическое, как бы дополняющее первое. Но обо всем по порядку.

Прошлое, настоящее и будущее пермского балета

Прошлое иногда заставляет задуматься о будущем, как мне кажется, именно это и стало причиной, по которой данная выставка была представлена поклонникам балета в Перми. Для многих уже давно не является секретом тот факт, что за последние годы театр переживает значительные трансформации. У этих трансформаций есть сторонники и есть противники, но вне зависимости от своего отношения к ним каждый понимает, что серьезные изменения приводят к состоянию временной неопределенности, которое вызывает беспокойство за будущее, ведь новое не всегда лучшее, а значит, может навредить настоящему.

Когда речь идет о том, что не вызывает вопросов в плане признания, в плане качества, традиции и мастерства, тогда трансформационные процессы редко оправданы и чаще губительны. Действительно, если все идет так как нужно, то прежде, чем что-то поменять, нужно трижды подумать о последствиях.

Но ведь менять очень хочется, не считаясь с издержками, а если быть точнее, не задумываясь о них.

О характере изменений я уже писал неоднократно, речь идет и об уничтожении репертуара, об одноразовых проектах, внутренних конфликтах и засилье современных постановок, которые зачастую не дополняют, а замещают собой классику. Например, новые «Щелкунчик» и «Золушка».

Как следствие, в конце прошлого сезона труппу покинули трое ведущих артистов, и это только официально, в действительности ушедших больше, просто они благородно решили не объявлять об этом публично, но их отсутствие слишком сильно бросается в глаза, чтобы остаться незамеченным.

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На презентации выставки «Эра пермского балета» главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко прямо признал, что ушедшие артисты были переманены европейскими театрами (из Чехии и Швейцарии), а не покинули театр по личным причинам, как это заявлялось ранее. Кроме того, Мирошниченко подчеркнул, что набор новых 15 артистов, половина из которых не имеет отношения к Перми, был вынужденной мерой, которая позволяет хоть как-то заткнуть образовавшиеся дыры.

Пермский балет по праву считается одним из лучших в России, а зная о недосягаемом уровне русского балета в принципе, можно с полной уверенностью говорить о том, что пермский балет является одним из лучших в мире. Думается, что подобная ответственность не пустой звук для нынешнего руководства театра (во всяком случае некоторой его части), поэтому серьезный удар, нанесенный нашему балету в прошлом сезоне, кажется, отрезвил дирекцию, заставив ее действовать.

Балет в новом сезоне

В новом сезоне театр приготовил для поклонников балета много сюрпризов, которые, при первом приближении, обнадеживают.

Все началось с самого открытия сезона: 1 сентября на «Лебедином озере» присутствовал губернатор Пермского края Максим Решетников, который взял под личный контроль развитие балета в регионе. По словам исполнительного директора театра Андрея Борисова, у главы Прикамья существует особое отношение к балету, желание его укреплять и развивать.

Само открытие выставки, посвященной истории пермского балета, является очень важным в символическом отношении актом. Примечательно, что пока художественный руководитель театра Теодор Курентзис разъезжает по гастролям и снимается в бесконечных и бессмысленных телепередачах, в которых рассказывает сказки о своей тяжелой судьбе никому не нужного дирижера, готового посвятить себя всего без остатка делу развития пермского музыкального театра, остальная часть дирекции демонстрирует свою сопричастность к вековой истории балета не на словах, а на деле.

Уже почти очевидно, что именно это противоречие привело к печальным итогам прошлого сезона. Однако, нам нужно смотреть в будущее.

До конца 2018 года Пермское хореографическое училище, о чем также было заявлено на презентации выставки, планирует провести фестиваль хореографических школ, данное событие, безусловно, привлечет внимание к проблемам и достижениям как балета в целом, так и пермского балета в частности. Вслед за этим учащиеся представят на суд зрителей премьеру балета «Тщетная предосторожность».

Уже в конце сентября в Перми ожидаются гастроли Башкирского театра оперы и балета, что является приятным сюрпризом для пермского зрителя, особенно потому, что такие гастроли происходят не часто. Театр из Уфы покажет сразу три балета.

Самым ожидаем событием первой половины текущего сезона станет декабрьская премьера балета «Баядерка». Важно подчеркнуть, что спектакль будет поставлен именно в классическом варианте, без всяких новомодных напластований и интерпретаций, вызывающих раздражение у значительной части общественности. Данный шаг весьма знаковый: за последние три года в Пермском театре оперы и балета не было премьеры классической балетной постановки. Поэтому данное событие можно рассматривать как попытку компромисса: несмотря на взгляды театрального руководства, это является актом признания другой точки зрения, что также можно рассматривать в положительном ключе.

Context Diana Vishneva

Вторым событием вечера стала пермская премьера серии балетов с фестиваля Context Diana Vishneva. Современная хореография всегда вызывает любопытство, но порой и шокирует, как, например, работа Алена Плателя, представленная на Дягилевском фестивале. Когда провокация и шок становятся либо самоцелью, либо занимают значительное место в замысле автора, тогда это редко вызывает сочувствие или симпатию, однако, когда целью является искусство, попытка поиска новых форм и новых ответов на старые вопросы, это не только имеет право на жизнь, но и жизненно необходимо.

В этом смысле представленные номера заслуживают пристального внимания, особенно балет Asunder, исполненный пермскими артистами и вошедший в наш репертуар. Стоит отметить, тем не менее, что современная хореография значительно дискредитирована в Перми да и в России в целом. Причиной тому, на мой взгляд, является недоверие зрителя, которое установилась как раз благодаря творчеству всевозможных провокаторов от искусства, стремящихся скорее не к созиданию нового, а к разрушению старого. Так произошло и в этот раз: зрители уходили со спектакля, хотя оснований к тому, казалось бы, нет совершенно. Возможно, здесь также сказалась тоска по классике, которая активно вытесняется странными ее интерпретациями. Поэтому некоторые зрители восприняли данные номера не как отдельные, самодостаточные произведения, а в контексте происходящих в театре изменений. А значит, этот контекст надо выправлять. Нет ничего плохого, если в репертуаре театра будут современные постановки, скорее наоборот, без них репертуар будет бедным и скучным, но не может репертуар театра состоять только из них, не может театр отказываться от классического «Щелкунчика» ради эксперимента, который сам по себе не вызвал бы никаких вопросов, если бы не замещал собой прежнюю постановку.

Первые два месяца нового театрального сезона внушают оптимизм: балетных спектаклей здесь хватает (опера оптимизма не внушает, но это другой разговор), несмотря на то, что с разнообразием не все так гладко: многие спектакли, поставленные относительно недавно, исчезли, об этом также стоит подумать руководству театра.

Пермский балет имеет долгую и славную историю, новые поколения артистов, балетмейстеров, чиновников от культуры и прочих руководителей всегда привносили что-то свое, но и не забывали достижений предшественников. Причиной тому было острое ощущение связи с культурным учреждением, с его историей и традицией. Когда рвется связь с прошлым, будущее обречено, надеюсь, что это хорошо понимают в Пермском театре оперы и балета.

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