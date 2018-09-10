Во Вьетнаме проходит международный конкурс пианистов

Ханой, , 23:37 — REGNUM До 15 сентября во Вьетнаме будет проходит IV Международный конкурс пианистов, который продлится с 8 по 15 сентября. В конкурсе принимают участие 82 пианиста из девяти стран. По утверждению вьетнамского новостного издания «Ханоймой» каждым годом растет престиж этого музыкального смотра.

Первый международный конкурс пианистов во Вьетнаме состоялся по инициативе известного вьетнамского композитора Дан Тхай Шона в 2010 г. Международный конкурс пианистов проводится уже в 4-й раз.

Среди участников — представители Вьетнама, Китая, Республики Корея, Японии, Канады, США, Австралии и других стран. Самому юному исполнителю — 10 лет.

15 сентября жюри объявит лауреатов.