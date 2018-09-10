Фильм «Собибор» Хабенского выдвинут на «Оскар»

Москва, , 21:20 — REGNUM Российский оскаровский комитет выдвинул фильм Константина Хабенского «Собибор» на соискание премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил журналистам продюсер Александр Роднянский.

Он не рассказал, какие именно ленты ещё рассматривались, но отметил, что конкуренция была.

Заседание членов оскаровского комитета длилось более часа. Многие члены комитета голосовали дистанционно. Известно, что на заседании присутствовали председатель комитета Владимир Меньшов, режиссеры Дмитрия Месхиев и Николай Досталь, продюсеры Евгений Гиндилис и Сергей Сельянов, а также другие деятели кинематографа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Собибор» является режиссерским дебютом Константина Хабенского. Фильм повествует о восстании в нацистском концентрационном лагере в 1943 году, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.