Министр культуры Италии показал монеты из «клада эпохи»

Рим, , 19:20 — REGNUM Министр культуры Италии Альберто Бонисоли показал публике римские монеты из клада в Комо, 10 сентября передает агентство Associated Press.

«Это более чем исключительное, это эпохальное открытие, одно из тех открытий, которые определяют ход истории», — заявил Бонсиоли на пресс-конференции.

«Клад эпохи» был обнаружен в историческом центре Комо в ходе строительных работ. В сосуде, обнаруженном рабочими, находилось около 300 золотых монет 474 года до н.э.

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