Министерство культуры Италии наймет 4000 новых сотрудников

Рим, , 17:12 — REGNUM В министерстве культурного наследия Италии слишком мало сотрудников, для более эффективной работы в ближайшие два года их число вырастет на 4000 человек, заявил в понедельник, 10 сентября, глава ведомства Альберто Бонизоли, передает Il Sole 24 Ore.

Некоторых новых сотрудников в подчиненные министерству организации возьмут на работу уже в 2019 году, но большую часть — в 2020 году.

Сейчас присутствие государственных институтов в итальянской культурной среде имеет «недостаточный вес», «почти на уровне анорексии», добавил министр.