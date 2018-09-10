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Министерство культуры Италии наймет 4000 новых сотрудников

Культура

Министр Альберто Бонизоли считает, что сейчас в ведомстве слишком мало сотрудников для эффективной работы

Рим, 10 сентября 2018, 17:12 — REGNUM  В министерстве культурного наследия Италии слишком мало сотрудников, для более эффективной работы в ближайшие два года их число вырастет на 4000 человек, заявил в понедельник, 10 сентября, глава ведомства Альберто Бонизоли, передает Il Sole 24 Ore.

Некоторых новых сотрудников в подчиненные министерству организации возьмут на работу уже в 2019 году, но большую часть — в 2020 году.

Сейчас присутствие государственных институтов в итальянской культурной среде имеет «недостаточный вес», «почти на уровне анорексии», добавил министр.

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Политическая жизнь Италии
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