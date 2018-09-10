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Битва роботов и хоккейный старт: как встретили День города в Балашихе

Культура

В День города прошло более 400 праздничных мероприятий

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Битва роботов и хоккейный старт: как встретили День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе

Балашиха, Московская область, 10 сентября 2018, 17:21 — REGNUM  Подмосковная Балашиха 8 сентября отметила свое 188-летие. В День города прошло более 400 праздничных мероприятий, мастер-классы, конкурсы, концерты и выступление артистов. В празднике приняли участие более 40 тыс. жителей и гостей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе

Праздник начался в полдень в центре города на площади перед дворцом «Арена «Балашиха». После официальной части и поздравлений от администрации был организован концерт для детей и состоялась презентация хоккейного клуба «Авангард», который открывает в Балашихе новый сезон 2018−2019. В честь Дня города на празднике выступили местные и приглашённые творческие коллективы, хедлайнеров вечера стала певица Полина Гагарина.

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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе

На пешеходной ул. Заречной была организована выставка работ детских клубов робототехники, а на летней сцене прошло шоу «Битва роботов» и химическое шоу. Выступили клоуны-мэмы из Белого города, которые прошли по центральной алее в парке «Пехорка». В парке для детей организовали мастер-классы «Музыкальные овощи», «Научная станция» и «Картонное творчество».

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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе
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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе

В завершении дневной части праздника в небо выпустили сотни разноцветных шаров, а вечером устроили десятиминутный салют.

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День города в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День города в Балашихе

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regnum author Наталья Стрельцова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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