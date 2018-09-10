Хоровая капелла имени А. А. Юрлова отметит столетие масштабным фестивалем

Севастополь, , 14:50 — REGNUM В 2019 году знаменитая на весь мир Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова празднует столетие со дня основания. В ознаменование этого события решено провести грандиозный фестиваль. Он откроется 18−20 сентября в Севастопольском центре культуры и искусств и Свято-Владимирском кафедральном соборе Херсонеса, где будут даны три концерта. В течение года прославленный коллектив побывает в Ярославле, Кургане, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске и в других российских городах. Завершится юбилейное турне концертами 12 февраля в Большом зале Московской консерватории и 8 апреля в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Наряду с шедеврами из своего золотого репертуара капелла под управлением художественного руководителя народного артиста России Геннадия Дмитряка исполнит и редкие классические произведения. В честь праздника в концертах примет участие Сводный хор городов России.

Национализированная в январе 1919 году капелла стала первым государственным хором молодой Страны Советов. В 1920-е годы носила название Хора имени М. И. Глинки. Под руководством Александра Юрлова в 1960—1970-е годы Республиканская русская хоровая капелла стала первым исполнителем вокально-симфонических сочинений Шостаковича, Свиридова, других великих композиторов. Сегодня Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова дает до 80 концертных программ ежегодно на лучших концертных площадках России и мира.