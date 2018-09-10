Украина все же будет участвовать в детском «Евровидении – 2018»

Киев, , 14:46 — REGNUM Участие Украины в детском «Евровидении» в 2018 году состоится, сообщает 10 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, Украину будет представлять 11-летняя Дарья Красновецька, которая исполнит песню «Say Love». Отмечается, что Дарья в 2017 и 2018 годах была победительницей «Черноморских игр» в различных категориях.

Напомним, ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщала, что у нее нет денег для проведения отборочного конкурса перед детским «Евровидением», а также на оплату обязательного взноса на конкурсе. Проблема в том, что правительство Украины в 2018 году выделило НОТУ только 1,5 млрд рублей, что вдвое меньше необходимого.

Отметим, детское «Евровидение» пройдет в Минске в ноябре.

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