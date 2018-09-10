На фестивале в Петербурге учрежден приз памяти погибшего в ЦАР режиссера

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM На международном кинофестивале «Послание к человеку» учрежден специальный приз памяти Александра Расторгуева — режиссера-документалиста, убитого в июле 2018 года во время рабочей поездки в Центрально-Африканскую республику.

Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет с 15 по 22 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ИА REGNUM организаторы, приз будет ежегодно вручаться «За талант и смелость» одному фильму из Национального конкурса фестиваля, признанному наиболее «расторгуевским по духу». Первый обладатель приза станет известен на церемонии закрытия фестиваля-2018, его имя определит жюри из числа коллег и друзей погибшего режиссера.

Победитель получит 100 тыс. рублей и памятный знак в виде камня с высеченной любимой цитатой Александра Расторгуева: «Правда — бог свободного человека».

Специальный приз памяти Александра Расторгуева учрежден фондом Эдуарда Сагалаева.

В программе «Послания к человеку» в этом году будет организован спецпоказ альманаха незаконченных фильмов Александра Расторгуева и его более ранней работы «Я тебя люблю» (фильм снят в 2010 году в соавторстве с Павлом Костомаровым). Вход на оба показа будет свободным.

Напомним, тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко были найдены 31 июля 2018 года в районе города Сибю (ЦАР). Российских граждан, прибывших для съемок документального фильма, застрелили неизвестные преступники. Ведется расследование.

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