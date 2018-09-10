Москвичи запустили змеев в День города

Москва, , 14:38 — REGNUM На московском фестивале «Цветочный джем» накануне прошли массовые запуски воздушных змеев. На Калужской и Миусской площадях в них поучаствовали более 500 человек.

Мероприятие организовал проект «Открытые крыши». Его представитель Митрофан Белов пояснил журналистам, что им хотелось показать москвичам, что можно отдыхать не только в кафе и торговых центрах, поэтому более 50 различных мероприятий было проведено на крышах, а после этого родилась идея запускать змеев, и делать это не где-то на дачах или природе, а прямо в Москве.

Организаторы пояснили, что массовый запуск змеев закрывает летний цикл «Открытых крыш». А на протяжении лета авторы проекта предлагали москвичам посещение бесплатных концертов, экскурсий, мастер-классов и фитнес-тренингов, кинопоказов и экскурсий по улицам столицы. Этим успели воспользоваться более трех тысяч москвичей.