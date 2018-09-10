На Чукотке проходит Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»

Анадырь, , 14:03 — REGNUM 10 сентября в Анадыре открылся II Чукотский международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон». В рамках фестиваля пройдут конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, специальные показы, творческие встречи. Как отмечается на официальном сайте фестиваля, основными задачами смотра станут популяризация кино арктической тематики и создание единого культурного пространства северных регионов.

В конкурсной программе примут участие киноленты из Болгарии, Франции, Канады, Германии, Швейцарии, США, Китая, Южной Кореи, Финляндии и России. Основными площадками станут кинотеатр «Полярный» и музейный центр «Наследие Чукотки».

Три главных награды будут присуждаться как профессиональным, так и зрительским жюри. Призы фестиваля выполнены из моржового клыка местными художниками-косторезами.