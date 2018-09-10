Фильм Кустурицы о жизни экс-президента Уругвая получил премию ЮНЕСКО

Венеция, Италия, , 13:48 — REGNUM Документальный фильм сербского режиссера Эмира Кустурицы «Пепе. Высшая жизнь», показанный вне конкурсной программы на Венецианском кинофестивале, был удостоен премии Международного совета кино и телевидения ЮНЕСКО, передает телеканал TeleSur.

Лента повествует о жизни и политических взглядах бывшего президента Уругвая Хосе Пепе Мухики, прослеживая его путь от политического активиста до лидера страны. Сам Мухика присутствовал на презентации кинокартины на фестивале.

«Я здесь исключительно ради друга, друга по имени Кустурица. Мой мир отличается от этого, я не знаю, хуже он или лучше, но он другой», — сказал 83-летний уругвайский политик.

Хосе Мухика возглавлял Уругвай с 2010 по 2015 годы. Его супруга Лусия Тополянски в настоящее время является вице-президентом страны.

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