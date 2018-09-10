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Американский режиссер Крис Коламбус отмечает 60-летний юбилей

Культура

Всемирную известность кинорежиссеру и сценаристу принесла лента «Один дома»

Американский режиссер Крис Коламбус отмечает 60-летний юбилей
Gaelle Marcel
Праздничные шары

Вашингтон, 10 сентября 2018, 12:30 — REGNUM  Лауреат детской премии Британской киноакадемии и премии Американского института кино режиссер Крис Коламбус отмечает 10 сентября 60-летний юбилей.

Всемирную известность кинорежиссеру и сценаристу принесли такие ленты, как «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Также многие миллионы кинозрителей просмотрели картины «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната», где Коламбус также выступил в роли режиссера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа своё 75-летие отметил популярный американский актёр, режиссёр и продюсер Роберт Де Ниро.

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