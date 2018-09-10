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Международный конгресс переводчиков в Москве объявил имена лауреатов

Культура

Лучшим переводчиком русской литературы ХХ века стала Анн Кольдефи-Фокар за перевод последней части романа «Красное колесо» А. И. Солженицына «Апрель семнадцатого» на французский язык

Москва, 10 сентября 2018, 11:59 — REGNUM  В Москве завершился V Международный конгресс переводчиков художественной литературы. В рамках форума прошло много мероприятий, направленных на популяризацию и грамотное прочтение русской классики и современной российской литературы во всем мире. Знаковым событием конгресса стало награждение премией «Читай Россию» за лучшие переводы. В финале конкурса участвовало 178 отобранных авторитетным жюри произведений. Победу одержали: в категории «Классическая русская литература XIX века» славист Марта Санчес за перевод «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого на испанский язык; в номинации «Литература ХХ века» — Анн Кольдефи-Фокар за перевод последней части романа «Красное колесо» А. И. Солженицына «Апрель семнадцатого» на французский (на что у целого коллектива ушло 10 лет упорного труда); в номинации «Современная литература» лучшим признан перевод английского специалиста Оливера Реди романа Владимира Шарова «Репетиции».

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Культурная хроника
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