Российский национальный оркестр открывает свой Х Большой фестиваль

Москва, , 11:01 — REGNUM 10 сентября Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева в концертном зале им. П.И. Чайковского открывает свой Х Большой фестиваль. По традиции, которой уже десять лет, это выступление дает старт всему сезону классической музыки в столице. Большой фестиваль — а это пять концертов прославленного коллектива — соберет исполнителей мирового уровня. В первый вечер в сопровождении оркестра Сергей Крылов исполнит концерт для скрипки ре мажор П.И. Чайковского. Во второй части прозвучит 9 симфония Д.Д. Шостаковича. В рамках фестиваля на сцену будут подниматься выдающиеся музыканты — скрипач Вадим Репин, румынское сопрано Анджела Георгиу, российский баянист Фридрих Липс, канадский дирижер Чарльз Оливьери-Монро, английский тенор Стивен Шонди, баритон из Дании Мортен Франк Ларсен, американский маэстро Джозеф Олефирович и многие другие.

Сюрпризом для ценителей музыки станет концертное исполнение интернациональным составом солистов оперетты Леонарда Бернстайна «Кандид». Оркестр это выступление посвящает 100-летию со дня рождения американского классика.

«Фонд Страдивари» в Кремоне специально для Большого фестиваля предоставил скрипачам Сергею Крылову и Вадиму Репину два уникальных инструмента работы легендарного итальянского мастера Антонио Страдивари.