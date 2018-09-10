Netflix познакомит американцев с «Хождением по мукам»

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Американская развлекательная компания Netflix приобрела права на показ российского сериала «Хождение по мукам», снятого по мотивам одноименного романа Алексея Толстого. Лента уже появилась на сайте видеосервиса.

На портале развлекательной компании указано, что зрители Netflix смогут ознакомиться со всеми 12 сериями видеоэпопеи, снятой в 2017 году и повествующей о тяжелом для России историческом периоде Гражданской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне секс-скандалов с участием актера Кевина Спейси телекомпания Netflix решила отказаться от его участия в новом сезоне сериала.

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