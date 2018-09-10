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Сериал «Игра престолов» завоевал семь премий «Эмми»

Культура

Сериал «Американская история преступлений» отметили в четырёх номинациях

Сериал «Игра престолов» завоевал семь премий «Эмми»
Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания
Атака

Лос-Анджелес, США, 10 сентября 2018, 10:21 — REGNUM  Ежегодное вручение престижной премии Creative Arts Emmy Awards состоялось в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщается на сайте премии.

Одним из лидеров по количеству статуэток стал сериал «Игра престолов», получивший награды сразу в семи номинациях премии «Эмми».

Так, создателям сериала достались премии за лучшие костюмы, визуальные эффекты, постановку трюков, грим, лучшую оригинальную музыку, сведение звука и работу художника-постановщика.

Добавим, что сериал «Американская история преступлений» отметили в четырёх номинациях.

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Кинематограф
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