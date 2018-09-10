Съёмки фильма о спасении школьников из пещеры в Таиланде начнутся в ноябре

Скотсдейл, США, , 05:59 — REGNUM Съёмки художественного фильма об истории спасения юношеской футбольной команды и их тренера, оказавшихся заблокированным в пещере Тхам Луанг в Таиланде, будут начаты в ноябре 2018 года, передаёт The Bangkok Post.

Как рассказал в интервью изданию режиссёр и продюсер фильма Том Уоллер, в настоящее время уже готовы наброски сценария. По его словам, картина будет сфокусирована на героях, принимавших участие в спасении школьников.

Ожидается, что в октябре будет начата подготовка съёмочной площадки для фильма.

Напомним, взяться за съёмки фильма «Пещера» решила американская телекомпания Pure Flix Entertainment. Сообщалось, что в рамках работы над фильмом будут взяты интервью у спасателей, детей и их тренера, а также членов семей спасённых.

В конце июня этого года двенадцать подростков из юношеской футбольной команды «Лесные вепри» вместе с тренером оказались заблокированы в затопленной пещере в Таиланде. Операция по их спасению продолжалась несколько суток. Саму пещеру Тхам Луанг власти Таиланда планируют превратить в достопримечательность.

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