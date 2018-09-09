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Red Bull Music Festival: три дня – три музыкальные культуры

Культура

70 известных музыкантов порадуют московских меломанов разными стилями

Москва, 9 сентября 2018, 17:51 — REGNUM  С 14 по 16 сентября в Москве на территории завода «Арма» пройдет первый фестиваль Red Bull Music Festival. Трое суток 70 исполнителей из многих стран будут радовать любителей музыки различными современными стилями. Каждый день — отдельная культура. Так известная компания обещает окрылить в первый день поклонников элетропопа: на сцене появится отец этого жанра в России Юрий Чарнавский и другие музыканты. Второй день — это полное раздолье для винила: можно будет услышать и известных диджеев, работающих с пластинками, и найти редкий диск. Третий — это уже импровизация и композиция, так как главным постулатом фестиваля является свобода творчества, выбора и предпочтений.

Red Bull Music Festival проводится с 1998 года. Сегодня проходит в 12 странах мира. В 2018-ом — впервые в Москве. Считается площадкой для исследования и популяризации новых музыкальных идей в городском формате.

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Культурная хроника
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