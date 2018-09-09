19-летний москвич Дан Розин победил на конкурсе «Новая волна» в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 17:04 — REGNUM 9 сентября в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке Сочи пройдет гала-концерт, который завершит XVII международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018». Главная интрига по традиции заключалось в том, кого авторитетное жюри во главе с Игорем Крутым назовет победителем. Участников из 10 стран опередил девятнадцатилетний российский певец Дан Розин. Он обошел второго призера конкурса Дарью Антонюк всего на 1 бал. Глава жюри, маститый продюсер Игорь Крутой в интервью ТАСС вообще оценил состав финалистов как более-менее ровный по таланту и мастерству. Сам же лауреат пообещал стать «самым популярным российским исполнителем в весовой категории до 65 кг».

Музыкальный конкурс с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале в Латвии. Затем переехал в Сочи. И судя по масштабу праздника, по составу приезжающих с концертами звезд, Черноморское побережье надолго останется любимым местом фестиваля, его организаторов, участников и гостей.