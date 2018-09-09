Названы победители премии «Creative Arts Emmys»

Лос-Анджелес, США, , 16:28 — REGNUM Лауреаты премии «Creative Arts Emmys» названы в Лос-Анжелесе, сообщает 8 сентября сайт Television Academy.

Премия «Creative Arts Emmys» вручается за технические достижения в телеиндустрии, такие, как звук, свет, музыка, грим, монтаж, визуальны эффекты. Вручение этой премии по традиции проходит за неделю до главной премии Emmy.

Лучшим телевизионным фильмом в категории «сериалы» стал сериал «Черное зеркало» (эпизод «USS Callister»).

Самый большой урожай наград собрал сериал «Игра престолов». Он стал победителем сразу в шести номинациях: за лучший накладной грим, музыку, постановку трюков, звуковые эффекты, дизайн костюмов и визуальные эффекты.

На втором месте по количеству наград — сериал «Американская история преступлений». Ему достались награды за лучший кастинг актёров, дизайн костюмов (для современного сериала), дизайн причёсок, грим.

«Чёрное зеркало», кроме приза за лучший фильм, получил ещё две награды за лучший монтаж и монтаж звука.

Сегодня, 9 сентября, состоится вторая часть церемонии.

Напомним, что американская телевизионная премия «Emmy» — это телевизионный «Оскар». Вручается за достижения в области телевидения. Первая церемония вручения премии «Emmy» состоялась в 1949 году. В этом году основная телевизионная премия «Emmy» состоится с 17 на 18 сентября.