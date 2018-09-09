В Ростове-на-Дону проходит V Всемирный фестиваль уличного кино

Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM Второй кинопоказ V Всемирного фестиваля уличного кино пройдёт в Ростове-на-Дону, сообщает 9 сентября портал DON24.

Зрителям покажут лучшие короткометражные фильмы, которые участвовали в конкурсе в последние пять лет. Показ пройдёт под открытым небом.

В конкурсную программу вошли девять фильмов: «Взятка» (реж. Алексей Харитонов), «Кругосветка» (реж. Александр Фомин), «Ой» (реж. Алла Елисеева), «Половинки» (реж. Байбулат Батуллин), «Тёмная ночь» (реж. Иван Плечев), «Суперприз» (реж. Константин Челидзе), «Успех» (реж. Валентин Сунцов), «Цугцванг» (реж. Сергей Рамз), «Я тебя вижу» (реж. Денис Кудрявцев).

Накануне, 8 сентября, состоялся показ конкурсных кинофильмов. Зрителям было предложено голосовать за понравившийся фильм светом фонариков или мобильных телефонов. Организаторы определяют фильм-победитель, измеряя уровень света над местом кинопоказа.

Напомним, что Всемирный фестиваль уличного кино проводится с 2014 года. В Ростове-на-Дону мероприятие проходит впервые.