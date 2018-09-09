В Москве объявят победителей Всемирного фестиваля цирка «Идол»

Москва, , 13:35 — REGNUM 9 сентября в самом большом цирке Европы — Большом Московском цирке на проспекте Вернадского — состоится гала-концерт и объявление победителей VI Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». В фестивале 2018 года приняли участие 130 артистов из Аргентины, Израиля, Германии, США, Франции, Испании, Китая, Монголии, Перу и Эфиопии. На суд сразу трех составов жюри было представлено 23 поистине головокружительных номера. Самые известные артисты цирка со всей планеты определяют судьбу главной награды — статуэтки «Золотой идол», «Золотой манеж» будет вручен тем, кого безоговорочно признают деятели культуры и представители СМИ, и «Золотой зрительский зал», соответственно, кто удивит простых поклонников циркового искусства.

По мнению директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного «изюминкой этого смотра стал стим-панк: классический русский цирк с элементами футуризма и научной фантастики.

Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» — один из самых престижных в мире. Он проходит в Большом Московском цирке с 2013 года.