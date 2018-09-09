Фильм «Мунабия» из Киргизии стала победителем фестиваля «Киношок» в Анапе

Анапа, Краснодарский край, , 12:46 — REGNUM Картина «Мунабия» киргизского режиссера Таалайбека Кулмендеева стала победителем кинофестиваля «Киношок» в Анапе. Жюри посчитало историю современных Ромео и Джульетта лучшей по кинематографическому исполнению среди 67 работ из 10 стран. Также они отметили призами за лучшую режиссуру Алексея Шемеса (фильм «Дед») и Владимир Толоконников, сыгравшего в нем главную роль, как лучшего актера.

Наград удостоены «Путешествие в Париж» российского режиссера Марии Поляковой (лучший короткометражный фильм), «Мастерская» Сергея Карандашова (документальный) и «Приличная семья сдаст комнату» Елены Яковлевой (телевизионный).