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Фильм «Мунабия» из Киргизии стала победителем фестиваля «Киношок» в Анапе

Культура

Лучшим режиссером признан Алексей Шемес за ленту «Дед»

Анапа, Краснодарский край, 9 сентября 2018, 12:46 — REGNUM  Картина «Мунабия» киргизского режиссера Таалайбека Кулмендеева стала победителем кинофестиваля «Киношок» в Анапе. Жюри посчитало историю современных Ромео и Джульетта лучшей по кинематографическому исполнению среди 67 работ из 10 стран. Также они отметили призами за лучшую режиссуру Алексея Шемеса (фильм «Дед») и Владимир Толоконников, сыгравшего в нем главную роль, как лучшего актера.

Наград удостоены «Путешествие в Париж» российского режиссера Марии Поляковой (лучший короткометражный фильм), «Мастерская» Сергея Карандашова (документальный) и «Приличная семья сдаст комнату» Елены Яковлевой (телевизионный).

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Культурная хроника
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